Действующий президент Украины Петр Порошенко стал единственным представителем на неофициальных дебатах кандидатов накануне второго тура выборов.

Владимир Зеленский не пришел на неофициальные дебаты кандидатов в президенты Украины, которые прошли на НСК Олимпийский 14 апреля. Во время дебатов действующий президент Украины Петр Порошенко ответил на вопросы журналистов.

Один из вопросов касался обвинений Порошенко в адрес Зеленского по поводу его возможной зависимости от наркотиков.

– У меня нет никаких доказательств, подтверждающих, что Зеленский наркоман и я не делал таких заявлений. Вы помните ролик, когда Зеленский бегал по этому стадиону и кричал, что “именно здесь я жду вас на дебаты”. Не я, а господин Зеленский в своем ролике подчеркивал, чтобы кандидаты сдали анализы. Мне нечего скрывать. Но потом начались таинственные истории с местом сдачи анализов, с их датой и так далее. Остались ли у нас вопросы по поводу сдачи анализов? Остались. Зрячий – увидел, имеющий уши – услышал, – заявил Порошенко.

Также он ответил на вопрос об изготовлении провокационного ролика, в котором Владимира Александровича сбивает машина.

– Я не хочу мериться роликами. Я противник виртуальной кампании. Приди на дебаты, расскажи и все закончится. Мне, как гражданину, не нравится та игра, в которую играет господин Зеленский. Президент должен быть реальным, а не виртуальным, – добавил Порошенко.

Ранее Факты ICTV писали, что Петр Порошенко пригласил Владимира Зеленского на эфир 15 апреля в студию Свободы слова в эфире ICTV.