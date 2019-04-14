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Факти / Україна / Політика

Президент має бути реальним, а не віртуальним – Петро Порошенко

Діючий президент України Петро Порошенко став єдиним представником на неофіційних дебатах кандидатів напередодні другого туру виборів.

Президент має бути реальним, а не віртуальним – Петро Порошенко

Володимир Зеленський не прийшов на неофіційні дебати кандидатів в президенти України, які відбулися на НСК Олімпійський 14-го квітня. Під час дебатів діючий президент України Петро Порошенко відповів на запитання журналістів.

Одне з питань стосувалося обвинувачень Порошенка на адресу Зеленського з приводу його можливої залежності від наркотиків, а також провокаційного ролика, в якому Володимира Олександровича збиває автівка.

– Я не маю жодних доказів, які б підтверджували, що Зеленський наркоман і я не робив таких заяв.

Ви пам’ятаєте ролик, коли Зеленський бігав по цьому стадіону і кричав, що “саме тут я чекаю вас на дебати”. Не я, а пан Зеленський у своєму ролику наголошував на тому, щоб кандидати здали аналізи.

Мені нема чого приховувати. Але потім почались таємничі історії з місцем здачі аналізів, з їх датою і так далі. Чи залишились у нас питання з приводу здачі аналізів? Залишились. Хто має очі – побачив, хто має вуха – почув, – заявив Порошенко.

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Також він відповів на питання про виготовлення провокаційного ролика, в якому Володимира Олександровича збиває машина.

– Я не хочу мірятися роликами. Я противник віртуальної кампанії. Прийди на дебати, розкажи і все закінчиться. Мені, як громадянину, не подобається та гра, в яку грає пан Зеленський. Президент має бути реальним, а не віртуальним, – додав Порошенко.

Раніше Факти ICTV писали, що Петро Порошенко запросив Володимира Зеленського на ефір 15 квітня в студію Свободи слова в ефірі ICTV.

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