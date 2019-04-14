Владимир Зеленский не сдал анализы на наркотики на НСК Олимпийский из-за информации о возможных провокациях.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что отказался от первой сдачи анализов на НСК Олимпийский из-за того, что получил секретную информацию о подготовке провокации против него.

Об этом он заявил журналистам во время интервью в Париже, опубликованном на канале Новини України в YouTube. Позже его удалили.

– Когда-нибудь, после всех этих выборов, на свет прольется информация, как на НСК Олимипийском, кто-то готовил против меня провокацию. Я туда не поехал. Сейчас я не готов о ней говорить, – заявил он.

Зеленский добавил, что не поехал еще по причине, что не знал, что там будут делать с его анализами потом.

Читайте: Зеленский прокомментировал ссору в прямом эфире с Порошенко

Также он добавил, что отказался от сдачи анализов экспертам VADA, потому что это волонтерская антидопинговая ассоциация, а не Всемирное антидопинговое агентство.

Напомним, 13 апреля Петр Порошенко призвал своего оппонента Зеленского прийти на стадион НСК Олимпийский 14 апреля.