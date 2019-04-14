Володимир Зеленський не здав аналізи на наркотики на НСК Олімпійський через інформацію про можливі провокації.

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський розповів, що відмовився від першої здачі аналізів на НСК Олімпійський через те, що отримав секретну інформацію про підготовку провокації проти нього.

Про це він заявив журналістам під час інтерв’ю у Парижі, опублікованому на каналі Новини України на YouTube. Пізніше його видалили.

– Коли-небудь, після всіх цих виборів, на світ проллється інформація, як на НСК Оліміпійському, хтось готував проти мене провокацію. Я туди не поїхав. Зараз я не готовий про неї говорити, – заявив він.

Зеленський додав, що не поїхав ще з причини, що не знав, що там будуть робити з його аналізами потім.

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Також він розповів, що відмовився від здачі аналізів експертам VADA, тому що це волонтерська антидопінгова асоціація, а не Всесвітнє антидопінгове агентство.

Нагадаємо, 13 квітня Петро Порошенко закликав свого опонента Зеленського прийти на стадіон НСК Олімпійський 14 квітня.