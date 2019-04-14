PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Зеленський розповів, чому не здав аналізи на НСК Олімпійський і VADA

Володимир Зеленський не здав аналізи на наркотики на НСК Олімпійський через інформацію про можливі провокації.

Зеленський

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський розповів, що відмовився від першої здачі аналізів на НСК Олімпійський через те, що отримав секретну інформацію про підготовку провокації проти нього.

Про це він заявив журналістам під час інтерв’ю у Парижі, опублікованому на каналі Новини України на YouTube. Пізніше його видалили.

– Коли-небудь, після всіх цих виборів, на світ проллється інформація, як на НСК Оліміпійському, хтось готував проти мене провокацію. Я туди не поїхав. Зараз я не готовий про неї говорити, – заявив він.

Зеленський додав, що не поїхав ще з причини, що не знав, що там будуть робити з його аналізами потім.

Читайте: Зеленський прокоментував сварку в прямому ефірі з Порошенком

Також він розповів, що відмовився від здачі аналізів експертам VADA, тому що це волонтерська антидопінгова асоціація, а не Всесвітнє антидопінгове агентство.

Нагадаємо, 13 квітня Петро Порошенко закликав свого опонента Зеленського прийти на стадіон НСК Олімпійський 14 квітня.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)
На другий тур виборів президента зареєструвалося більше 2 тис. спостерігачів
Спілкування важливіше – Порошенко закликав Зеленського прийти на дебати
14 квітня на НСК Олімпійський зможуть потрапити усі охочі – ЗМІ
Дипломатичне випробування – французькі ЗМІ про зустріч Зеленського і Макрона
Акції протесту, провокації, відсутність кандидатів: як пройдуть дебати
Чого очікувати в разі перемоги Зеленського – міжнародні експерти
У адміністрації Олімпійського повідомили, коли готові провести дебати
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка