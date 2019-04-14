Данные МВД и СБУ на счет присутствующих на мероприятиях возле НСК Олимпийский различаются на 10 тысяч человек.

Силовые ведомства Украины насчитали разное количество людей, которые пришли на встречу между кандидатами на выборах президента Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на НСК Олимпийский.

Так, по данным Нацполиции, которые обнародовал сайт Министерства внутренних дел Украины, неофициальные дебаты посетили до пяти тысяч человек.

Согласно подсчетам Службы безопасности Украины, где-то 10 тысяч людей в МВД “проглядели”. Данные СБУ говорят об около 15 тысячах присутствующих на встрече.

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Со своей стороны, у Порошенко насчитали еще больше посетителей мероприятия возле НСК Олимпийский – около 20 тысяч.

Как известно, Зеленский не пришел на дебаты, заявив, что ждет Порошенко 19 апреля в 19.00 на Олимпийском.

Порошенко заявил, что готов прийти на НСК Олимпийский 19 апреля при одном условии.

Фото: Петр Порошенко