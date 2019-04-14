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Факты / Украина / Политика

Встреча на Олимпийском: силовики по-разному посчитали присутствующих

Данные МВД и СБУ на счет присутствующих на мероприятиях возле НСК Олимпийский различаются на 10 тысяч человек.

Встреча на Олимпийском: силовики по-разному посчитали присутствующих

Силовые ведомства Украины насчитали разное количество людей, которые пришли на встречу между кандидатами на выборах президента Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на НСК Олимпийский.

Так, по данным Нацполиции, которые обнародовал сайт Министерства внутренних дел Украины, неофициальные дебаты посетили до пяти тысяч человек.

Согласно подсчетам Службы безопасности Украины, где-то 10 тысяч людей в МВД “проглядели”. Данные СБУ говорят об около 15 тысячах присутствующих на встрече.

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Со своей стороны, у Порошенко насчитали еще больше посетителей мероприятия возле НСК Олимпийский – около 20 тысяч.

Как известно, Зеленский не пришел на дебаты, заявив, что ждет Порошенко 19 апреля в 19.00 на Олимпийском.

Порошенко заявил, что готов прийти на НСК Олимпийский 19 апреля при одном условии.

Фото: Петр Порошенко

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