Львов стал самым популярным направлением во время путешествий украинцев на майские праздники.

Укрзализныця провела опрос на своей странице в Facebook относительно того, куда, по мнению украинцев, стоит назначить дополнительные поезда.

Победителем стал Львов.

В связи с этим Укрзализныця назначила два дополнительных поезда на майские выходные: № 755/756 и № 211/212 сообщением Киев – Львов.

Дополнительный поезд Интерсити № 756 Киев – Львов отправится из Львове 26 апреля и 1 мая в 23.00, прибудет в Киев на следующий день в 05.50. Обратно поезд отправится 27 апреля и 2 мая в 00.15, прибудет во Львов на следующий день в 5.47. Он будет делать остановку на станции Коростень.

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Поезд № 211/212 Киев – Львов отправится из Киева 26 апреля в 12:10 и прибудет во Львов в 22.14. Обратно отправление 27 апреля в 1.28, прибытие в Киев на следующий день в 09.14. Поезд будет делать остановку на станции Шепетовка.

В опросе на момент подведения итогов приняли участие 2162 человека. Из них 320 высказались за дополнительные поезда во Львов.

Почти на 100 голосов меньше отдали за Ивано-Франковск.

От 100 до 200 голосов набрали Одесса, Ужгород, Харьков, Польша.

Среди других направлений – Трускавец, Геническ, Черновцы и Новоалексеевка.

В Укрзализныце отметили, что эти данные обязательно будут приняты во внимание специалистами при планировании следующих перевозок пассажиров.

Продажа билетов уже открыта.

Ранее Укрзализныця назначила 69 дополнительных рейсов на Пасху и майские праздники.