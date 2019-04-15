Львів став найпопулярнішим напрямком під час подорожей українців на травневі свята.

Укрзалізниця провела опитування на своїй сторінці у Facebook щодо того, куди, на думку українців, варто призначити додаткові потяги.

Переможцем став Львів.

У зв’язку з цим Укрзалізниця призначила два додаткових поїзди на травневі вихідні: № 755/756 та № 211/212 сполученням Київ – Львів.

Додатковий поїзд Інтерсіті № 756 Київ – Львів відправиться з Львові 26 квітня і 1 травня о 23.00, прибуде до Києва наступного дня о 05.50. Назад поїзд відправиться 27 квітня і 2 травня в 00.15, прибуде до Львова наступного дня в 5.47. Він робитиме зупинку на станції Коростень.

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Поїзд № 211/212 Київ – Львів відправиться з Києва 26 квітня о 12.10 і прибуде до Львова о 22.14. Назад відправлення 27 квітня о 1.28, прибуття до Києва на наступний день о 09.14.

Поїзд робитиме зупинку на станції Шепетівка.

В опитуванні на момент підведення підсумків взяли участь 2162 людини. З них 320 висловилися за додаткові поїзди до Львова.

Майже на 100 голосів менше віддали за Івано-Франківськ.

Від 100 до 200 голосів набрали Одеса, Ужгород, Харків, Польща.

Серед інших напрямків – Трускавець, Генічеськ, Чернівці та Новоолексіївка.

В Укрзалізниці зазначили, що ці дані обов’язково будуть прийняті до уваги фахівцями при плануванні наступних перевезень пасажирів.

Продаж квитків вже відкритий.

Раніше Укрзалізниця призначила 69 додаткових рейсів на Великдень і травневі свята.