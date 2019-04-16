Вооруженная группа лиц, которую задержали под Киевом, готовила преступление в отношении другого человека, а не кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что задержаная группа лиц не имеет никакого отношения к кандидату в президенты Владимиру Зеленскому.

Она уверяет, что в правоохранительных органах отсутствует какая-либо информация по подготовке преступления против Зеленского.

Задержание происходило в лесу, рядом с дорогой, которая ведет в село Иванковичи, где живет семья кандидата в президенты.

– Многим СМИ известно, что именно в Иванковичах проживает семья Владимира Зеленского, отдельные медиа из-за сообщения одного из народных депутатов ошибочно начали трактовать данное событие как возможное покушение на Зеленского, – отметила Сарган.

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Пресс-секретарь сообщила, что преступление готовилось в отношении другого человека, который по стечению обстоятельств также проживает неподалеку.

– Правоохранители провели работу с целью предотвращения совершения особо тяжкого преступления, которая вчера дала свои результаты, – написала она.

15 апреля на Киевщине полиция задержала вооруженную группу, которая планировала особо тяжкое преступление.

Правоохранители изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы различных типов. Задержание правонарушителей состоялось при участии подразделений полиции специального назначения.













Никакого покушения на Зеленского не было – прокуратура / 3 фотографии

Юрий Луценко сообщил, что по предварительным данным, указанная группа готовила физическое устранение львовского криминального авторитета.

Как сообщалось, Владимир Зеленский не пришел на Свободу слова 15 апреля. Ранее на эфир телепрограммы на ICTV кандидата на выборах президента Украины пригласил его соперник Петр Порошенко.