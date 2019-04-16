Озброєна група осіб, яку затримали під Києвом, готувала злочин щодо іншої людини, а не кандидата в президенти Володимира Зеленського.

Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган заявила, що затримана група осіб не має жодного відношення до кандидата в президенти Володимира Зеленського.

Вона запевняє, що в правоохоронних органах відсутня будь-яка інформація щодо підготовки злочину проти Зеленського.

Затримання відбувалося в лісі, поруч з дорогою, яка веде до села Іванковичі, де мешкає родина кандидата в президенти.

– Багатьом ЗМІ відомо, що саме в Іванковичах проживає сім’я Володимира Зеленського, окремі медіа через допис одного з народних депутатів помилково почали трактувати дану подію як можливий замах на Зеленського, – зазначила Сарган.

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Прес-секретар повідомила, що злочин готувався стосовно іншої особи, яка за збігом обставин також проживає неподалік.

– Правоохоронці провели роботу з метою запобігання скоєння особливо тяжкого злочину, яка вчора дала свої результати, – написала вона.

15 квітня на Київщині поліція затримала озброєну групу, яка планувала особливо тяжкий злочин.

Правоохоронці вилучили вогнепальну зброю та боєприпаси різних типів. Затримання правопорушників відбулося за участі підрозділів поліції спеціального призначення.













Ніякого замаху на Зеленського не було – прокуратура / 3 фотографии

Юрій Луценко повідомив, що за попередніх даних, вказана група готувала фізичну ліквідацію львівського кримінального авторитета.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський не прийшов на Свободу слова 15 квітня. Раніше на ефір телепрограми на ICTV кандидата на виборах президента України запросив його суперник Петро Порошенко.