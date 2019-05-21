Если внутри Украины в ближайшие годы не произойдет прорыв, то окно в ЕС и НАТО может закрыться.

Министр иностранных Павел Климкин считает, что окно в ЕС и НАТО для Украины может закрыться, если в нашей стране в ближайшие годы не произойдет прорыв.

По его словам, потенциал для внешней поддержки Украины исчерпан, если не будет кардинальных изменений в стране.

– Один коллега об этом откровенно сказал: или вы перезагружаете политическую систему и экономику в стране, или дальше вы никуда не идете, – сказал Климкин.

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По его словам, такая позиция остается несмотря на то, что в Украине уже провели ряд полезных реформ.

К слову, в ЕС заявили, что Украина получит дополнительную финансовую помощь только в том случае, если проведет успешные переговоры с МВФ.