Украине необходим новый подход к мобилизации, при котором основным показателем будет не численность привлеченных военнослужащих, а эффективность использования человеческого ресурса.

Хмара о новом подходе к мобилизации в Украине

Министр обороны Евгений Хмара во время закрытой встречи с журналистами заявил, что одной из главных задач Минобороны должна стать работа с человеческим капиталом – от привлечения людей к Силам обороны до их развития и содержания.

— Нужно обеспечить правильную модель ответственности. Командир, привлекающий людей в свое подразделение, должен отвечать не только за сам факт рекрутинга. Он должен отвечать за весь путь военнослужащего: подготовку, экипировку, передачу боевого опыта, интеграцию в подразделение и последующее применение на поле боя, – отметил Хмара.

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По мнению министра, подобная модель может повысить ответственность командиров за людей в их подразделениях.

Хмара также коснулся темы соотношения численности личного состава и возможностей его обеспечения. В частности, он отметил, что большее количество военных само по себе не является гарантией более высокой эффективности, если в подразделениях отсутствует достаточное количество необходимых средств для выполнения задач.

– Ответом на действия врага должно быть не увеличение количества людей в войске. Украина должна привлекать минимально необходимое количество личного состава и максимально качественно оснащать тех, кто выполняет задачи. На поле боя мы должны делать все, чтобы человеческий капитал, который есть, выполнял задачи более эффективно, качественно и с меньшими потерями, – подчеркнул глава Минобороны.

К слову, Евгений Хмара во время общения с журналистами также рассказал о мобилизационных потребностях России, учитывая, что потери страны-агрессора на фронте растут.

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