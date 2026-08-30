Не численность, а эффективность: Хмара о новом подходе к мобилизации в Украине
- Министр обороны Евгений Хмара заявил, что Украине нужен новый подход к мобилизации.
- Он рассказал, как перейти к большей эффективности Сил обороны, когда основным показателем будет не численность привлеченных военнослужащих.
Украине необходим новый подход к мобилизации, при котором основным показателем будет не численность привлеченных военнослужащих, а эффективность использования человеческого ресурса.
Хмара о новом подходе к мобилизации в Украине
Министр обороны Евгений Хмара во время закрытой встречи с журналистами заявил, что одной из главных задач Минобороны должна стать работа с человеческим капиталом – от привлечения людей к Силам обороны до их развития и содержания.
— Нужно обеспечить правильную модель ответственности. Командир, привлекающий людей в свое подразделение, должен отвечать не только за сам факт рекрутинга. Он должен отвечать за весь путь военнослужащего: подготовку, экипировку, передачу боевого опыта, интеграцию в подразделение и последующее применение на поле боя, – отметил Хмара.
По мнению министра, подобная модель может повысить ответственность командиров за людей в их подразделениях.
Хмара также коснулся темы соотношения численности личного состава и возможностей его обеспечения. В частности, он отметил, что большее количество военных само по себе не является гарантией более высокой эффективности, если в подразделениях отсутствует достаточное количество необходимых средств для выполнения задач.
– Ответом на действия врага должно быть не увеличение количества людей в войске. Украина должна привлекать минимально необходимое количество личного состава и максимально качественно оснащать тех, кто выполняет задачи. На поле боя мы должны делать все, чтобы человеческий капитал, который есть, выполнял задачи более эффективно, качественно и с меньшими потерями, – подчеркнул глава Минобороны.
К слову, Евгений Хмара во время общения с журналистами также рассказал о мобилизационных потребностях России, учитывая, что потери страны-агрессора на фронте растут.