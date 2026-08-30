Певица Настя Каменских записала видеообращение, в котором объяснила почему разговаривает на русском языке и очертила свою свою позицию относительно событий в Украине.

Каменских объяснила свою позицию в видеообращении

В видеообращении Каменских заявила, что Россия – страна-агрессор, а она вместе с Потапом с первого дня полномасштабной войны поддерживает Украину.

– С первого дня войны мы кричали во всех мировых СМИ, что Россия начала эту ужасную войну. Эта страна – агрессор. И, конечно же, мы и дальше так считаем. В конце концов, я открывала церемонию Latin American Music Awards 2022 в США песней в поддержку Украины. С флагом в руках, с длинной речью о войне в Украине, – рассказала певица.

Также артистка заявила, что “больше не поддерживает происходящее в Украине”.

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– Я родилась в этой стране. Я была с ней и в радости и в горе. Я всегда буду любить и поддерживать наших замечательных людей. Людей, которые не заслуживают такой жизни. Поэтому я больше не поддерживаю то, что происходит в Украине, – добавила певица.

Также Каменских рассказала, почему говорит на русском языке. Она отметила, что разговаривает на нем с детства.

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— Но мы с вами почти 20 лет бок о бок. И вы мне не безразличны. Вы для меня не просто количество просмотров, прослушиваний или лайков. Вы для меня – не возможность хайпануть. Вы люди, которые проживали свои жизни под наши песни и доверяли нам эти моменты. Свое счастье и горе. Именно поэтому я разговариваю с вами честно, – сказала певица.

Напомним, что ранее Каменских объявила о камбэке дуэта, из-за чего нарвались на критику, в частности из-за русского языка в обращении.

Фото: Настя Каменских

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