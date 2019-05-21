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Факты / Украина

ГБР открыло дело против Порошенко по заявлению Портнова

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против высших должностных лиц государства по факту возможной госизмены.

ДБР

Дело возбуждено по заявлению экс-заместителя главы АП времен Януковича Андрея Портнова, который на днях вернулся в Украину.

Обвинение сформулировано по трем статьям УКУ: Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (109), Государственная измена (111) и Превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий (426-1).

– Речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, связанные с осуществлением перехода корабельной группой ВМС ВС Украины из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива. Начато досудебное расследование, – пояснили в ГБР.

25 ноября 2018 года украинские корабли в Керченском проливе обстреляли российские пограничники, после чего были захвачены наши моряки.

Читайте: Кто следующий: реакция сети на возвращение Портнова

Фамилии чиновников ведомство не уточняет, однако сам Портнов называет имя Петра Порошенко в Telegram.

Напомним, 19 мая Андрей Портнов вернулся в Украину.

ФотоДБР

Источник: ДБР

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