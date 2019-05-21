Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти високопосадовців держави за фактом можливої держзради.

Справу порушено за заявою екс-заступника голови АП часів Януковича Андрія Портнова, який днями повернувся в Україну.

Звинувачення сформульовано за трьома статтями ККУ: Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (109), Державна зрада (111) та Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (426-1).

– Мова йде про події 25 листопада 2018 року, пов’язані зі здійсненням переходу корабельною групою ВМС ЗС України з Чорного до Азовського моря у районі Керченської протоки. Розпочато досудове розслідування, – пояснили у ДБР.

25 листопада 2018 року українські кораблі у Керченській протоці обстріляли російські прикордонники, після чого були захоплені наші моряки.

Читайте: Хто наступний: реакція мережі на повернення Портнова

Прізвища посадовців відомство не уточнює, проте сам Портнов називає ім’я Петра Порошенка у Telegram.

Нагадаємо, 19 травня Андрій Портнов повернувся в Україну.

Фото: ДБР