Удельный вес ЕС в экспорте украинских товаров составляет около 43% и продолжает расти.

21 мая под председательством первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива состоялась вторая неформальная министерская встреча руководителей торговых ведомств формата Восточное партнерство – Европейская комиссия.

В своем приветственном слове Степан Кубив подчеркнул, что встреча является продолжением прошлогодней дискуссии, начатой в Брюсселе по инициативе еврокомиссара Сесилии Мальмстрем, и является эффективной площадкой для обсуждения успешного опыта имплементации соглашений об ассоциации с ЕС.

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– Сегодняшнее мероприятие предполагает двусторонние и многосторонние обсуждения соглашения об ассоциации для координации совместных усилий в направлении евроинтеграции Украины, Грузии и Молдовы. Уникальный путь в ЕС каждой из наших стран является ценным источником опыта для других. А готовность делиться этим опытом и перенимать его у своих коллег в рамках этой инициативы – свидетельство подлинного партнерства и международной поддержки , – подчеркнул Степан Кубив.

Также первый вице-премьер-министр Украины отметил, что Соглашение об ассоциации с ЕС стало основой всех программных документов правительства и четким видением в производстве социально-экономических реформ, реализации лучших европейских практик и стандартов.

– В Украине есть ряд успешных решений в рамках взаимодействия с ЕС, и мы готовы на их обсуждение в рамках этого заседания. В частности, в области таможни, публичных закупок, ветеринарной практики и фитосанитарных мер. Но существуют и определенные трудности, обсуждение которых может дать толчок для их успешного решения , – говорит Кубив.

Также участники заседания обсудили торговое сотрудничество между странами и возможности увеличения его объемов.

– Продолжение европейского курса мы также видим в увеличении объемов торговли. Мы благодарны ЕС за готовность работать с Украиной над переориентацией рынков. Мы достигли значительного прогресса в устранены технических торговых барьеров. Уже второй год подряд Европейский Союз является крупнейшим торговым партнером Украины. Удельный вес ЕС в экспорте украинских товаров составляет около 43% и продолжает расти, – отметил Степан Кубив.

По итогам встречи стороны распространили совместное заявление.