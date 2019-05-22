Десятки боевых вертолетов, почти непрерывные полеты днем ​​и ночью, стрельба из всех видов вооружения – так прошли масштабные учения армейской авиации в западных и центральных областях Украины.

С началом войны на Донбассе работа вертолетчиков кардинально изменилась. Они теперь летают на предельно малых высотах. Чтобы при приближении враг мог зафиксировать вертолеты как можно позже.

В вертолетах советского производства было невозможно воевать ночью. Ситуация начала меняться лишь недавно. Когда в Польше закупили специальные шлемы с очками ночного видения. Поэтому появилась возможность летать ночью без фонарей.

На учениях – все, как в бою. Постоянная смена маршрутов и расположения целей, которые надо уничтожить в считанные секунды. Но стрелять управляемыми ракетами украинские вертолеты пока способны только днем. Старые советские ракеты Штурм к ночной стрельбы вообще не приспособлены. Новейшие же Барьеры пока не имеют системы наведения. Сейчас проходят только ее испытания.

Но на учениях – акцент не только на отработке стрельбы. Вертолеты незаменимы и в специальных операциях. На Николаевщине тренировались в высадке спецназа, а затем и его эвакуации. Тренировались на этой неделе и в Приазовье – десантники отрабатывали, как отражать атаку с моря.

Согласно Минских договоренностей, в боевых действиях на Донбассе украинская армия авиацию не использует. Впрочем, на учениях она – на первых ролях.

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В то же время, главной силой этой войны остается артиллерия. И здесь украинские воины скоро получат существенное преимущество над противником. В Укроборонпроме создали первый контрбатарейный радар отечественного производства. До сих пор у украинской армии были только радары, которые передали американцы. Но они не настолько мощные.

Контрбатарейный радар Зоопарк-3 уже прошел полевые испытания. И во время тестов даже превысил ожидания разработчиков. Дальность обнаружения некоторых боеприпасов противника оказалась вдвое больше проектных показателей.

Производители из запорожского завода Искра обещают завершить испытания до конца мая. Если все пойдет нормально, вскоре начнут серийное производство. Спрятаться от этой техники русские артиллеристы не смогут ни под какими терриконами.

Еще одна новинка – радиолокационная станция для системы ПВО, способная видеть все, что может летать. Даже маленькие беспилотники. Локаторы метрового диапазона в мире – не новость. Но, как правило, на их приведение в боевое состояние нужно не менее часа. Эта же станция может развернуться за 5 минут.

Развивают высокие технологии и на другом предприятии Укроборонпрома – Киевском бронетанковом заводе. На базе своего БТР-3 создали передвижной командный пункт, способный управлять целыми батальонами в режиме онлайн. Правда, такая техника для нас – очень дорогое удовольствие. Разработка есть, а вот о заказе пока речь не идет. Когда Минобороны найдет на нее деньги, пока большой вопрос.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, чем планируют заменить Укроборонпром.