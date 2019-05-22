Десятки бойових гелікоптерів, майже безперервні польоти вдень і вночі, стрільби з усіх видів озброєння – так пройшли масштабні навчання армійської авіації у західних та центральних областях України.

З початком війни на Донбасі робота вертольотників кардинально змінилася. Вони тепер літають на гранично малих висотах. Аби при наближенні ворог міг зафіксувати гелікоптери якомога пізніше.

В гелікоптерах радянського виробництва було неможливо воювати вночі. Ситуація почала змінюватися лише нещодавно. Коли у Польщі закупили спеціальні шоломи з окулярами нічного бачення. Відтак з’явилася можливість літати вночі без ліхтарів.

На навчаннях – усе, як в бою. Постійна зміна маршрутів і розташування цілей, які треба знищити за лічені секунди. Але стріляти керованими ракетами українські вертольоти наразі спроможні лише вдень. Старі радянські ракети Штурм до нічної стрільби взагалі не пристосовані. Новітні ж Бар’єри поки що не мають системи наведення. Зараз проходять лише її випробування.

Але на навчаннях – акцент не тільки на відпрацюванні стрільби. Гелікоптери незамінні й в спеціальних операціях. На Миколаївщині тренувалися у висадці спецназу, а потім і його евакуації. Тренувалися цього тижня й в Приазов’ї – десантники відпрацьовували, як відбивати атаку з моря.

Згідно з Мінськими домовленостями, в бойових діях на Донбасі українська армія авіацію не використовує. Утім на навчаннях вона – на перших ролях.

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Водночас, головною силою цієї війни залишається артилерія. І тут українські воїни скоро отримають суттєву перевагу над противником. В Укроборонпромі створили перший контрбатарейний радар вітчизняного виробництва. Досі в українському війську були тільки радари, які передали американці. Але вони не настільки потужні.

Контрбатарейний радар Зоопарк-3 вже пройшов польові випробування. І під час тестів навіть перевищив очікування розробників. Дальність виявлення деяких боєприпасів противника виявилася вдвічі більшою за проектні показники.

Виробники із запорізького заводу Іскра обіцяють завершити випробування до кінця травня. Якщо все піде нормально, незабаром розпочнуть серійне виробництво. Сховатися від цієї техніки російські артилеристи не зможуть ні за якими териконами.

Ще одна новинка – радіолокаційна станція для системи ППО, здатна бачити все, що може літати. Навіть маленькі безпілотники. Локатори метрового діапазону в світі – не новина. Та, зазвичай, на їх приведення до бойового стану потрібно не менше години. Ця ж станція може розгорнутися за 5 хвилин.

Розвивають високі технології і на іншому підприємстві Укроборонпрому – Київському бронетанковому заводі. На базі свого БТР-3 створили пересувний командний пункт, спроможний керувати цілими батальйонами в режимі онлайн. Щоправда, така техніка для нас – дуже дороге задоволення. Розробка є, а от про замовлення поки що мова не йде. Коли Міноборони знайде на неї гроші, наразі велике питання.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чим планують замінити Укроборонпром.