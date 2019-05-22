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Факты / Украина

Аудит Укроборонпрома: Кабинет Министров выделил 32 млн грн

Кабинет Министров выделил на финансовый аудит Укроборонпрома 32 млн грн.

Укроборонпром

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабинет Министров решил выделить 32 млн грн на проведение финансового аудита Укроборонпрома.

По его словам, законопроект касательно военной тематики и закупок в этой сфере внесен в парламент. Он необходим для прозрачной работы Укроборонпрома.

– Мы выделяем сегодня на возвратной основе 32 млн грн для Укроборонпрома для того, чтобы начать глубокий финансовый аудит своей деятельности, – сказал премьер-министр.

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Решение об аудите было принято из-за информации о том, что высшие чиновники оборонной сферы якобы получали откаты с поставок российских деталей для военной техники.

Кабинет Министров выделил 32 млн грн

К слову, НАБУ завершило внутреннее расследование в деле Укроборонпрома касательно возможных неправомерных действий своих сотрудников.

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