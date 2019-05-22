Из-за сильных ливней пострадали несколько областей Украины – Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Хмельницкая и Ровненская области.

Из-за непогоды в Украине остаются подтоплены 575 сельхозугодий. Больше всего от ливней пострадал Ивано-Франковская область, только там было затоплено 557 сельхозугодий в 25 селах. Там спасатели из воды спасли 60 людей и вытащили десять автомобилей.

В Ривненской области подтоплено 7 сельхозугодий, в Закарпатской – 4, во Львовской -4, в Хмельницкой – 2.

Кроме того, в Закарпатской области поврежден один мостовой переход, разрушено 230 метров береговых укреплений.

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К слову, 20 мая на Прикарпатье прошли дожди, которые привели к затоплению города Калуш и некоторых сел.