Через сильні зливи постраждали п’ять областей України – Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Хмельницька і Рівненська області.

Через негоду в Україні залишаються підтопленими 575 сільгоспугідь. Найбільше від злив постраждала Івано-Франківська область, лише там було затоплено 557 сільгоспугідь у 25 селах. Там рятувальники з води врятували 60 людей і витягли десять автомобілів.

У Рівненській області підтоплено 7 сільгоспугідь, у Закарпатській – 4, у Львівській – 4, у Хмельницькій – 2.

Крім того, у Закарпатській області пошкоджено один мостовий перехід, зруйновано 230 метрів берегоукріплень.

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До речі, 20 травня на Прикарпатті пройшли дощі, які призвели до затоплення міста Калуш і деяких сіл.