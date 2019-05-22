PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Зламані дерева, дороги перетворилися на річки: зливи затопили п’ять областей України

Через сильні зливи постраждали п’ять областей України – Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Хмельницька і Рівненська області.

Зламані дерева, дороги перетворилися на річки: зливи затопили п’ять областей України

Через негоду в Україні залишаються підтопленими 575 сільгоспугідь. Найбільше від злив постраждала Івано-Франківська область, лише там було затоплено 557 сільгоспугідь у 25 селах. Там рятувальники з води врятували 60 людей і витягли десять автомобілів.
У Рівненській області підтоплено 7 сільгоспугідь, у Закарпатській – 4, у Львівській – 4, у Хмельницькій – 2.

Крім того, у Закарпатській області пошкоджено один мостовий перехід, зруйновано 230 метрів берегоукріплень.

Читайте: Смерч і град з яблуко: під Житомиром розігралася негода

До речі, 20 травня на Прикарпатті пройшли дощі, які призвели до затоплення міста Калуш і деяких сіл.

Джерело: ДСНС

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Втрачений врожай, майно та домівки: наслідки негоди на Закарпатті
Смерчі, зливи та град: на Прикарпатті та Буковині вирує негода
Фруктово-овочевий сезон: які овочі та фрукти стануть дефіцитними
Зливи та грози: циклон Axel затримається в Україні
Потоп на Прикарпатті: пошкоджено два мости, тисячі будинків у воді
Смерч і град з яблуко: під Житомиром розігралася негода
Негода в Україні: затоплено дороги і будівлі, річки виходять з берегів
Град розміром з горох і ураган: в Україні вітер зривав дахи і трощив авто
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка