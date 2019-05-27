Вопрос отставки правительства Верховная Рада может рассмотреть на этой неделе – в четверг, 30 мая.

Спикер парламента Андрей Парубий сказал на согласительном совете руководителей фракций в Верховной Раде о договоренности рассмотреть в четверг, 30 мая, блок вопросов аграрной политики.

– Но также, согласно закону, коллеги, мы должны рассмотреть вопрос об отставке Кабинета министров Украины, – добавил он.

По его словам, у парламента есть 10 дней для рассмотрения этого вопроса.

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Ранее Факты ICTV писали, что премьер-министр Владимир Гройсман подал в отставку 22 мая.

24 мая руководитель пресс-службы аппарата ВР Ирина Кармелюк сообщила, что заявление Гройсмана об отставке зарегистрировано в парламенте.

Кабинет министров и премьер-министр продолжают исполнять обязанности, пока не начнет работу новое правительство.

Фото: Андрій Парубій