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Факти / Україна / Політика

Відставка Кабміну: в Раді готові і назвали дату

Питання відставки уряду Верховна Рада може розглянути цього тижня – у четвер, 30 травня.

Андрій Парубій

Спікер парламенту Андрій Парубій сказав на погоджувальній раді керівників фракцій у Верховній Раді про домовленість розглянути у четвер, 30 травня, блок питань аграрної політики.

– Але також, відповідно до закону, колеги, ми повинні розглянути питання про відставку Кабінету міністрів України, – додав він.

За його словами, парламент має 10 днів для розгляду цього питання.

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Раніше Факти ICTV писали, що прем’єр-міністр Володимир Гройсман подав у відставку 22 травня.

24 травня керівник прес-служби апарату ВР Ірина Кармелюк повідомила, що заява Гройсмана про відставку зареєстрована у парламенті.

Кабінет міністрів та прем’єр-міністр продовжують виконувати обов’язки, доки не почне роботу новостворений уряд.

Фото: Андрій Парубій

Джерело: Інтерфакс-Україна

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