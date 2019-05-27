Питання відставки уряду Верховна Рада може розглянути цього тижня – у четвер, 30 травня.
Спікер парламенту Андрій Парубій сказав на погоджувальній раді керівників фракцій у Верховній Раді про домовленість розглянути у четвер, 30 травня, блок питань аграрної політики.
– Але також, відповідно до закону, колеги, ми повинні розглянути питання про відставку Кабінету міністрів України, – додав він.
За його словами, парламент має 10 днів для розгляду цього питання.
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Раніше Факти ICTV писали, що прем’єр-міністр Володимир Гройсман подав у відставку 22 травня.
24 травня керівник прес-служби апарату ВР Ірина Кармелюк повідомила, що заява Гройсмана про відставку зареєстрована у парламенті.
Кабінет міністрів та прем’єр-міністр продовжують виконувати обов’язки, доки не почне роботу новостворений уряд.
Фото: Андрій Парубій