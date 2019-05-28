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Факты / Украина

Нардепы скрыли в декларациях 8,5 млрд гривен – НАПК

Проверка деклараций за 2017-2019 гг. показала, что нардепы в общей сложности скрыли 8,5 млрд гривен.

Нардепы скрыли в декларациях 8,5 млрд гривен – НАПК

Нардепы в общей сложности скрыли в декларациях за  2017-2019 гг. 8,5 млрд гривен. Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции завершило проверку 110 деклараций. В 77 из них были замечены недостоверные данные. Всего декларации подали 72 нардепа.

Для проведения досудебного расследования НАПК направило в Национальное антикоррупционного бюро 23 обоснованных вывода об обнаружении признаков уголовных преступлений. В частности, речь идет о декларировании недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (статья 366-1 УК) и незаконном обогащении (до признания неконституционной статьи 368-2 УК).

Фигурируют такие имена нардепов: Сергей Дунаев, Денис Дзензерский, Вадим Рабинович, Дмитрий Святаш, Вадим Новинский и Сергей Мельничук.

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Нардепы скрыли в декларациях 8,5 млрд гривен – НАПК / 3 фотографии

Читайте: Недвижимость за границей и 9,2 млн грн: Зеленский показал декларацию

К слову, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну САП объявила обвинительный акт по делу о недостоверном декларировании.

Источник: НАПК

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