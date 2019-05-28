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Факты / Украина

САП объявила обвинительный акт Омеляну

Министру инфраструктуры Владимиру Омеляну САП объявила обвинительный акт по делу о недостоверном декларировании.

САП объявила обвинительный акт Омеляну

27 мая в Соломенском районном суде Киева прошло заседание Специализированной антикоррупционной прокуратуры в отношении дела по обвинению Омеляна. Ему инкриминируют ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации).

На заседании министру инфраструктуры было объявлено обвинительный акт. Кроме того, судом был определен порядок и объем исследования доказательств.

Следующее заседание запланировано на 23 августа 2019 года.

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Напомним, Владимир Омелян обвиняется в том, что подавая декларации за 2015 и 2016 годы, умышленно указал недостоверные сведения, которые отличаются на сумму более 3 млн гривен и 8 млн гривен.

Источник: САП

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