Перевірка декларацій за 2017-2019 роки показала, що нардепи у цілому приховали 8,5 млрд гривень.

Нардепи у цілому приховали у деклараціях за 2017-2019 рр. 8,5 млрд гривень. Національне агентство з питань попередження корупції завершило перевірку 110 декларацій. У 77 з них були помічені недостовірні дані. Всього декларації подали 72 нардепа.

Для проведення досудового розслідування НАЗК направило у Національне антикорупційне бюро 23 обгрунтованих висновки про виявлення ознак кримінальних злочинів. Зокрема, мова йде про декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (стаття 366-1 КК) і незаконне збагачення (до визнання неконституційною статті 368-2 КК).

Фігурують такі імена нардепів: Сергій Дунаєв, Денис Дзензерський, Вадим Рабинович, Дмитро Святаш, Вадим Новинський і Сергій Мельничук.













Нардепи приховали у деклараціях 8,5 млрд гривень – НАЗК / 3 фотографии

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До речі, міністру інфраструктури Володимиру Омеляну оголошено обвинувальний акт у справі про недостовірне декларування.

Джерело: НАЗК