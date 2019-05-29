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Факты / Украина / Политика

Саакашвили не попадет в списки Слуги народа – Разумков назвал причину

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили не сможет попасть в список партии Слуга народа на выборах в Верховную Раду.

Саакашвили не попадет в списки Слуги народа – Разумков назвал причину

Дмитрий Разумков заявил, что экс-президент Грузии Михеил Саакашвили не сможет попасть в список партии Слуга народа, потому что не прожил в Украине пять лет.

– Он не может попасть в список какой-либо партии, потому что в рамках действующего законодательства он должен был бы прожить пять лет на территории Украины. Он прожил четыре и, видимо, меньше, потому что этот промежуток времени он тоже выпадает из этого временного цикла, – сказал он.

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Он отметил, что в партийных списках или в движении по одномандатному избирательному округу не обязательно быть членом партии, но другие ограничения важны.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ, которым вернул гражданство Украины Михеилу Саакашвили.

Источник: 112 Украина

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