У соцмережах прогнозують “спекотне” повернення Міхеіла Саакашвілі в українську політику.
Повернення українського громадянства Міхеілу Саакашвілі указом Володимира Зеленського має шанси стати топ-темою найближчих днів у соцмережах.
Уже зараз користувачі вправляються у прогнозах та почутті гумору, висловлюючись на цю тему.
Згідно з постами у мережі, українці чекають на повернення Саакашвілі в українську політику, що, на їхню думку, повинно принести у неї багато цікавих поворотів.
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Факти ICTV зібрали реакцію соцмереж на повернення українського громадянства Саакашвілі.
Нагадаємо, 12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в одному з ресторанів Києва і вислали до Польщі, а 21 лютого прикордонники заборонили Саакашвілі в’їзд в Україну на 3 роки.
Фото: Міхеіл Саакашвілі