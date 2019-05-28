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Буде спекотно: соцмережі про повернення громадянства Саакашвілі

У соцмережах прогнозують “спекотне” повернення Міхеіла Саакашвілі  в українську політику.

Буде спекотно: соцмережі про повернення громадянства Саакашвілі

Повернення українського громадянства Міхеілу Саакашвілі указом Володимира Зеленського має шанси стати топ-темою найближчих днів у соцмережах.

Уже зараз користувачі вправляються у прогнозах та почутті гумору, висловлюючись на цю тему.

Згідно з постами у мережі, українці чекають на повернення Саакашвілі в українську політику, що, на їхню думку, повинно принести у неї багато цікавих поворотів.

Читайте: Саакашвілі попросив Зеленського повернути йому українське громадянство

Факти ICTV зібрали реакцію соцмереж на повернення українського громадянства Саакашвілі.

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Буде спекотно: соцмережі про повернення громадянства Саакашвілі / 8 фотографий

Нагадаємо, 12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в одному з ресторанів Києва і вислали до Польщі, а 21 лютого прикордонники заборонили Саакашвілі в’їзд в Україну на 3 роки.

Фото: Міхеіл Саакашвілі

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