Екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі не зможе потрапити до списку партії Слуга народу на виборах до Верховної Ради.

Дмитро Разумов заявив, що екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі не зможе потрапити в список партії Слуга народу, бо не прожив в Україні п’ять років.

– Він не може потрапити в список будь-якої партії, тому що в рамках чинного законодавства він повинен був би прожити п’ять років на території України. Він прожив чотири і, мабуть, менше, тому що цей проміжок часу він теж випадає з цього часового циклу, – сказав він.

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Він зазначив, що в партійних списках або в русі за одномандатним виборчим округом не обов’язково бути членом партії, але інші обмеження важливі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ, яким повернув громадянство України Міхеілу Саакашвілі.