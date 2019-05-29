PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Саакашвілі не потрапить до списків Слуги народу – Разумков назвав причину

Екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі не зможе потрапити до списку партії Слуга народу на виборах до Верховної Ради.

Саакашвілі не потрапить до списків Слуги народу – Разумков назвав причину

Дмитро Разумов заявив, що екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі не зможе потрапити в список партії Слуга народу, бо не прожив в Україні п’ять років.

– Він не може потрапити в список будь-якої партії, тому що в рамках чинного законодавства він повинен був би прожити п’ять років на території України. Він прожив чотири і, мабуть, менше, тому що цей проміжок часу він теж випадає з цього часового циклу, – сказав він.

Читайте: Буде спекотно: соцмережі про повернення громадянства Саакашвілі

Він зазначив, що в партійних списках або в русі за одномандатним виборчим округом не обов’язково бути членом партії, але інші обмеження важливі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ, яким повернув громадянство України Міхеілу Саакашвілі.

Джерело: 112 Україна

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Саакашвілі повертається: чого прагне екс-президент Грузії
Саакашвілі повертається в Україну: дата і реакція прикордонників
Буде спекотно: соцмережі про повернення громадянства Саакашвілі
Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України
Чи можливе об’єднання Голосу з іншими партіями – заява Вакарчука
Народний фронт балотуватиметься в Раду за мажоритарними округами
Вибори 2019: як перевірити себе у списку виборців
Вибори до Верховної Ради 2019: що треба знати виборцю
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка