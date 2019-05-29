Генеральний директор директорату NEAR Єврокомісії Крістіан Даніельссон заявив про те, що запуск ринку електроенергії в Україні є головною умовою отримання €500 млн макрофінансової допомоги.

Впровадження закону Про ринок електроенергії є умовою отримання наступного траншу макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі €500 млн. Про це повідомив журналістам генеральний директор директорату NEAR Єврокомісії Крістіан Даніельссон після зустрічей в Києві з представниками української влади.

Представник Єврокомісії нагадав, що можливість виділення макрофінансової допомоги для України залежить від виконання країною програми співпраці з МВФ і умов, зафіксованих у договорі України з ЄС щодо надання макрофінансової допомоги. Однією з таких умов є запуск ринку електроенергії.

– Важливими умовами отримання наступного траншу (макрофінансової допомоги) є ухвалення закону Про протидію відмиванню грошей, Про введення авторизованого економічного оператора, реально діюча та ефективна система перевірки електронних декларацій, ухвалення середньострокового плану реформування митної та податкової адміністрації та імплементація закону Про ринок електроенергії, – заявив Даніельссон.

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Відповідно до закону України Про ринок електричної енергії, новий ринок електроенергії, що функціонує за європейськими стандартами, повинен бути запущений 1 липня 2019 року. Це є однією з умов програми співпраці з МВФ, згідно з якою Україна розраховує отримати цього року $2,5 млрд, а також макрофінансову допомогу ЄС у розмірі €500 млн.

Нагадаємо, Україна може не отримати кошти від партнерів, якщо не запустить енергоринок 1 липня.