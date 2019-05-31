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Факты / Украина

Временно поверенная в делах США прибыла в Украину

В посольство США в Украине прибыла новая поверенная в делах США в Украине Кристиана Квин.

Временно поверенная в делах США прибыла в Украину

Кристиана Квин будет занимать должность временно поверенной в делах США в Украине.

Она уже прибыла в посольство в Киеве.

Кристиана Квин была советником по экономическим вопросам в Посольстве США в Лондоне и директором по вопросам Европейского Союза, Украины и Беларуси в Совете национальной безопасности в Исполнительном аппарате президента.

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Ранее она также работала в Посольстве США в Москве, Миссии США в Европейском Союзе в Брюсселе и в Посольстве США на Филиппинах.

Напомним, посол США в Украине Мари Йованович завершила работу запланировано.

Источник: Посольство США в Украине

Фото: Посольство США в Украине

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