В посольство США в Украине прибыла новая поверенная в делах США в Украине Кристиана Квин.
Кристиана Квин будет занимать должность временно поверенной в делах США в Украине.
Она уже прибыла в посольство в Киеве.
Кристиана Квин была советником по экономическим вопросам в Посольстве США в Лондоне и директором по вопросам Европейского Союза, Украины и Беларуси в Совете национальной безопасности в Исполнительном аппарате президента.
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Ранее она также работала в Посольстве США в Москве, Миссии США в Европейском Союзе в Брюсселе и в Посольстве США на Филиппинах.
Напомним, посол США в Украине Мари Йованович завершила работу запланировано.
Источник: Посольство США в Украине
Фото: Посольство США в Украине