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Факти / Україна

Тимчасово повірена у справах США прибула в Україну

До посольства США в Україні прибула нова повірена у справах США в Україні Крістіана Квін.

Тимчасово повірена у справах США прибула в Україну

Крістіана Квін обійматиме посаду тимчасово повіреної у справах США в Україні.

Вона вже прибула до посольства в Києві.

Крістіана Квін була радником з економічних питань у Посольстві США в Лондоні та директором з питань Європейського Союзу, України і Білорусі в Раді національної безпеки у Виконавчому апараті президента.

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Раніше вона також працювала в Посольстві США в Москві, Місії США в Європейському Союзі в Брюселі та у Посольстві США на Філіппінах.

Нагадаємо, посол США в Україні Марі Йованович завершила роботу заплановано.

Джерело: Посольство США в Україні

Фото: Посольство США в Україні

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