До посольства США в Україні прибула нова повірена у справах США в Україні Крістіана Квін.
Крістіана Квін обійматиме посаду тимчасово повіреної у справах США в Україні.
Вона вже прибула до посольства в Києві.
Крістіана Квін була радником з економічних питань у Посольстві США в Лондоні та директором з питань Європейського Союзу, України і Білорусі в Раді національної безпеки у Виконавчому апараті президента.
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Раніше вона також працювала в Посольстві США в Москві, Місії США в Європейському Союзі в Брюселі та у Посольстві США на Філіппінах.
Нагадаємо, посол США в Україні Марі Йованович завершила роботу заплановано.
Джерело: Посольство США в Україні
Фото: Посольство США в Україні
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