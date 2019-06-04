Михаил Саакашвили вернулся в Украину через 15 месяцев после высылки.

Начало грузинского блокбастера в Украине произошел в мае 15-го года. За день до назначения третьего президента Грузии главой Одесской области Порошенко вручил ему украинский паспорт.

И Саакашвили в начале оправдывает ставки. Способствует рейтингу Порошенко, объявляет войну коррупционерам.

В 17-м году Саакашвили лишают гражданства Украины, через недостоверную информацию в анкете, при получении паспорта. Он вроде не указал, что в Грузии против него есть уголовное производство.

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С третьей попытки на Михо таки надевают наручники – работники СБУ. Его отправляют под домашний арест.

Еще год назад в Польше Михо пообещал, что вернется в Украину. После второго тура президентских выборов он написал официальное письмо Владимира Зеленского – с просьбой вернуть ему гражданство. Неделю назад президент Украины – отменил решение своего предшественника.

С первых дней Михо не выходит из эфиров телеканалов. Впрочем, вроде бы, мстить никому не собирается.

По мнению экспертов – цель возвращения не одна.

Один из врагов – Петр Порошенко, рейтинг партии которого Саакашвили может активно штурмовать.

Но не сыграет ли это злую шутку с теми, кто делает ставку на таранные способности Михо и этот таран со временем не будет применен против них самих. Ведь Саакашвили остается слишком контраверсионным и, как говорят политтехнологи, не до конца расшифрованным политиком.

К слову, возвращение Саакашвили: интересы Зеленского и перспективы в политике.