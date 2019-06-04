Міхеіл Саакашвілі повернувся в Україну через 15 місяців після висилки.

Початок грузинського блокбастеру в Україні стався у травні 15-го року. За день до призначення третього президента Грузії очільником Одеської області Порошенко вручив йому український паспорт.

І Саакашвілі на початках виправдовує ставки. Сприяє рейтингу Порошенка, оголошує війну корупціонерам.

У 17-му році Саакашвілі позбавляють громадянства України, через недостовірну інформацію у анкеті, при отриманні паспорта. Начебто не вказав, що у Грузії проти нього є кримінальне провадження.

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З третьої спроби на Міхо таки вдягають кайданки – працівники СБУ. Його відправляють під домашній арешт.

Ще рік тому у Польщі Міхо пообіцяв, що повернеться до України. Після другого туру президентських виборів він написав офіційного листа до Володимира Зеленського – з проханням повернути йому громадянство. Тиждень тому президент України – скасував рішення свого попередника.

З перших днів Міхо не виходить з ефірів телеканалів. Утім, начебто, мститись нікому не збирається.

На думку експертів – мета повернення не одна.

Один з ворогів – Петро Порошенко, рейтинг партії якого Саакашвілі може активно штурмувати.

Але чи не зіграє це злий жарт з тими, хто робить ставку на таранні здібності Міхо і цей таран з часом не буде застосований проти них самих. Адже, Саакашвілі лишається надто контраверсійним і, як кажуть політтехнологи, не до кінця розшифрованим політиком.

До слова, повернення Саакашвілі: інтереси Зеленського та перспективи у політиці.