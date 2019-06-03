Во время своего визита в Брюссель президент Владимир Зеленский собирается задекларировать неизменность курса Украины в ЕС и НАТО.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель во время брифинга заявила, что во время визита в Брюссель 4 июня глава государства подтвердит курс Украины в ЕС и НАТО.

Поездка в Брюссель станет первым заграничным визитом президента Владимира Зеленского.

– Конечно, это заграничный визит в Брюссель для того, чтобы еще раз задекларировать неизменную позицию – курс Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию, – сказала Мендель.

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Во время визита в Брюссель запланированы встречи главы государства с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, главой ЕС Дональдом Туском, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом Польши Анджеем Дудой.

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что никто не будет торговать территорией Украины во время встречи Трехсторонней контактной группы.