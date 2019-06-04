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Факти / Україна / Політика

Зеленський приїхав у Брюссель з першим закордонним візитом

Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя з дводенним візитом.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський прибув до Брюсселя. Це перший закордонний візит після обрання його главою Української держави.

– Прилетів до Брюсселя. Попереду – низка зустрічей на найвищому рівні. Але з голови не йде 5-річний Кирило. І ще сотні дітей, які загинули від куль дорослих на сході України.

За даними моніторингової місії ООН, на 1 червня цього року на Донбасі втратили життя 147 маленьких українців: 98 хлопчиків та 49 дівчаток. Поранено 363 дитини, – зазначив президент.

Відповідно до програми, першою відбудеться зустріч з президентом Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером, яка почнеться о 16.30 за київським часом.

Після цього президент Зеленський переїде в штаб-квартиру НАТО, де проведе зустріч з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом, після якої о 17.45 по Києву відбудеться спільна прес-конференція.

Після закінчення спілкування з пресою обидва високопосадовці візьмуть участь в засіданні Комісії Україна-НАТО на рівні послів.

У той же день о 19.20 за київським часом в будівлі Єврокомісії почнеться зустріч з президентом ЄК з питань євро, соціального діалогу, фінансової стабільності та фінансових послуг Валдісом Домбровскісом, який курює питання макрофінансової допомоги Україні.

Читайте: Про що говоритиме Зеленський під час візиту в Брюссель

Завершує програму зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою, яка пройде в представництві Польщі в ЄС.

На другий день заплановані зустрічі з високим представником ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні і президентом Європейської Ради Дональдом Туском.

Представник Єврокомісії Маргарітіс Схінас зазначив, що майбутня зустріч президента Зеленського з президентом ЄК Юнкером є можливістю підтримувати дуже хороший рівень відносин з Україною.

До складу української делегації увійшли заступник глави адміністрації президента Вадим Пристайко, віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Раніше Юлія Мендель заявила, що під час візиту в Брюссель 4 червня Володимир Зеленський підтвердить курс України в ЄС і НАТО.

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