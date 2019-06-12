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Факты / Украина / Политика

Климкин: Украина не вступит в ЕС за 10 лет – это миф

Украина не имеет шансов вступить в ЕС в перспективе ближайших 10 лет, считает министр иностранных дел Украины Павел Климкин. 

Климкин: Украина не вступит в ЕС за 10 лет – это миф

Украина не сможет вступить в ЕС в 2025 году. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, подчеркнув, что даже информация о присоединении нашего государства к объединению за 10 лет является лишь “мифом”.

– Это глупости, ведь для этого уже давно должны вести переговоры о вступлении. Кто-то слышал, что за 10 лет – уже реальнее, но все еще ерунда.

Министр объяснил, что для реализации таких сроков вступления в ЕС Украине нужно было бы начинать переговоры об этом “буквально завтра”.

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При этом Климкин выразил убеждение, что Украина точно сможет стать членом ЕС, но для этого стране нужно стать “на голову лучше всех предыдущих кандидатов”.

Напомним, вчера Украина отмечала два года после того, как вступил в силу безвизовый режим с ЕС.

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