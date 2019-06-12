PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Клімкін: Україна не вступить до ЄС за 10 років – це міф

Україна не має шансів вступити до ЄС у перспективі найближчих 10 років, вважає міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Клімкін: Україна не вступить до ЄС за 10 років – це міф

Україна не зможе вступити до ЄС у 2025 році. Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін, підкресливши, що навіть інформація про приєднання нашої держави до об’єднання за 10 років є лише “міфом”.

– Це дурниці, адже для цього вже давно мали б вести переговори про вступ. Хтось чув, що за 10 років – вже реальніше, але все ще дурниця.

Міністр пояснив, що для реалізації таких термінів вступу до ЄС Україні треба було б розпочинати переговори про це “буквально завтра”.

Читайте: Призначення Пристайка та звільнення Клімкіна – у ВР зареєстрували постанови

При цьому Клімкін висловив переконання, що Україна точно зможе стати членом ЄС, але для цього країні потрібно стати “на голову кращою за всіх попередніх кандидатів”.

Нагадаємо, вчора Україна відзначала два роки після того, як набув чинності безвізовий режим з ЄС.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Призначення Пристайка та звільнення Клімкіна – у ВР зареєстрували постанови
Звільнення Клімкіна та призначення Пристайка: Зеленський підписав подання
Позиція України не змінюється: у Зеленського відповіли на звинувачення у плагіаті
Верховна Рада відмовилася звільнити Клімкіна
Переговори у Мінську: Клімкін анонсував дату і нову команду
Про хайп, розмови з Зеленським та пляшку з Лавровим – інтерв’ю Клімкіна
У Раду внесено подання про відставку Клімкіна, Полторака і Грицака
Без прориву вікно в ЄС і НАТО для України закриється – Клімкін
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка