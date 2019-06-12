Україна не має шансів вступити до ЄС у перспективі найближчих 10 років, вважає міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Україна не зможе вступити до ЄС у 2025 році. Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін, підкресливши, що навіть інформація про приєднання нашої держави до об’єднання за 10 років є лише “міфом”.

– Це дурниці, адже для цього вже давно мали б вести переговори про вступ. Хтось чув, що за 10 років – вже реальніше, але все ще дурниця.

Міністр пояснив, що для реалізації таких термінів вступу до ЄС Україні треба було б розпочинати переговори про це “буквально завтра”.

Читайте: Призначення Пристайка та звільнення Клімкіна – у ВР зареєстрували постанови

При цьому Клімкін висловив переконання, що Україна точно зможе стати членом ЄС, але для цього країні потрібно стати “на голову кращою за всіх попередніх кандидатів”.

Нагадаємо, вчора Україна відзначала два роки після того, як набув чинності безвізовий режим з ЄС.