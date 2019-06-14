В Бердичеве местный предприниматель поджег себя в сессионном зале городского совета.

14 июня во время сессии Бердичевской городского совета к трибуне вышел мужчина, который облил себя жидкостью из бутылки после чего поджег.

Одежда мужчины мгновенно вспыхнула. Также пострадал депутат городского совета Валерий Шелепа и другие депутаты, которые пытались его потушить.

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Пострадавшему оказали медицинскую помощь, но обошлось без госпитализации.

Известно, что это местный 64-летний предприниматель. Перед самосожжением мужчина заявил, что ему препятствуют заниматься предпринимательской деятельностью.

Напомним, первый заместитель главы СБУ Иван Баканов заявил, что Служба безопасности должна реагировать на случаи давления на бизнес.

Источник: Наш Бердичев