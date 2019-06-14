У Бердичеві місцевий підприємець підпалив себе у сесійні залі міської ради.

14 червня під час сесії Бердичівської міської ради до трибуни вийшов чоловік, який облив себе рідиною з пляшки після чого підпалив.

Одяг чоловіка миттєво спалахнув. Також постраждав депутат міської ради Валерій Шелепа та інші депутати, які намагалися його загасити.

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Потерпілому надали медичну допомогу, але обійшлося без госпіталізації.

Відомо, що це місцевий 64-річний підприємець. Перед самоспаленням чоловік заявив, що йому перешкоджають займатися підприємницькою діяльністю.

Нагадаємо, перший заступник голови СБУ Іван Баканов заявив, що Служба безпеки має реагувати на випадки тиску на бізнес.

Джерело: Наш Бердичів