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Факты / Украина / Политика

Президент звільнів посла України у Швеції

Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла Украины в Королевстве Швеция Игоря Сагача.

Президент звільнів посла України у Швеції

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности посла Украины в Королевстве Швеция Игоря Сагача, об этом говорится в соответствующем указе №411/2019.

– Уволить Сагача Игоря Михайловича с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Королевстве Швеция, – говорится в приказе президента.

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Сагач работал на должности посла Украины в Швеции с марта 2015 года.

Напомним, Зеленский уволил начальников управлений Службы безопасности Украины в Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях.

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