Президент України Володимир Зеленський звільнив посла України в Королівстві Швеція Ігоря Сагача.
Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади посла України в Королівстві Швеція Ігоря Сагача, про це йдеться у відповідному указі №411/2019.
– Звільнити Сагача Ігоря Михайловича з посади Надзвичайного і Повноважного посла України в Королівстві Швеція, – йдеться в наказі президента.
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Сагач працював на посаді посла України в Швеції з березня 2015 року.
Нагадаємо, Зеленський звільнив начальників управлінь Служби безпеки України в Одеській, Львівській, Вінницькій, Закарпатській та Чернівецькій областях.
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