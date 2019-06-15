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Факти / Україна / Політика

Президент звільнив посла України у Швеції

Президент України Володимир Зеленський звільнив посла України в Королівстві Швеція Ігоря Сагача.

Президент звільнив посла України у Швеції

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади посла України в Королівстві Швеція Ігоря Сагача, про це йдеться у відповідному указі №411/2019.

– Звільнити Сагача Ігоря Михайловича з посади Надзвичайного і Повноважного посла України в Королівстві Швеція, – йдеться в наказі президента.

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Сагач працював на посаді посла України в Швеції з березня 2015 року.

Нагадаємо, Зеленський звільнив начальників управлінь Служби безпеки України в Одеській, Львівській, Вінницькій, Закарпатській та Чернівецькій областях.

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