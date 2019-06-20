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Факты / Украина / Политика

Зеленский подписал первый закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый за время пребывания на посту главы государства закон о предоставлении отпуска усыновителям.

Зеленский подписал первый закон

Владимир Зеленский подписал первый закон о предоставлении отпуска усыновителям.

Этот закон устанавливает новые правила предоставления отпусков усыновителям детей-сирот: ранее оплачиваемый отпуск предоставлялся в случае усыновления новорожденного ребенка, теперь – предоставляется 56-дневная оплачиваемый отпуск без учета праздничных и нерабочих дней в случае усыновления ребенка одним из супругов.

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На странице закона № 2728-VIII о внесении изменений в предоставлении отпуска усыновителям указано, что документ 19 июня вернули уже с подписью президента.

К слову, Зеленский рассказал, что переезду Администрации президента мешает финансовый вопрос.

Источник: Команда Зеленского

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