Президент України Володимир Зеленський підписав перший за час перебування на посту глави держави закон щодо надання відпустки усиновлювачам.

Володимир Зеленський підписав перший закон щодо надання відпустки усиновлювачам.

Цей закон установлює нові правила надання відпусток усиновителям дітей-сиріт: раніше оплачувана відпустка надавалася в разі усиновлення новонародженої дитини, тепер — надається 56-денна оплачувана відпустка без урахування святкових і неробочих днів у разі усиновлення дитини одним із подружжя.

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На сторінці закону №2728-VIII про внесення змін до надання відпустки усиновлювачам зазначено, що документ 19 червня повернули уже із підписом президента.

До слова, Зеленський розповів, що переїзду Адміністрації президента заважає фінансове питання.