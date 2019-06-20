Президент Владимир Зеленский издал указ об отмене использования световых маячков на авто кортежей.

Сегодня появился указ президента Владимира Зеленского №416/2019, которым отменяется использование световых маячков на автомобилях кортежей первых лиц государства.

Таким образом теряют силу:

указ о мерах по упорядочению использования специальных световых и звуковых сигнальных устройств и номерных знаков на служебных транспортных средствах от 30 марта 2005 года;

пункт 6 статьи 1 указа о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых указов Президента Украины от 11 апреля 2008 года;

пункт 6 статьи 1 указа о внесении изменений в некоторые указы Президента Украины от 16 декабря 2014 года.

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Таким образом отменяется и правило использования специальных номерных знаков на служебных транспортных средствах, на которых передвигаются лица, к которым применяется государственная охрана.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

К слову, президент Владимир Зеленский подписал указ о создании Офиса президента и реорганизации АП.

Фото: Владимир Зеленский