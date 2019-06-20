Президент Володимир Зеленський видав указ про скасування використання світлових маячків на авто кортежів.

Сьогодні з’явився указ президента Володимира Зеленського №416/2019, яким скасовується використання світлових маячків на автомобілях кортежів перших осіб держави.

Таким чином втрачають чинність:

указ про заходи щодо впорядкування використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв та номерних знаків на службових транспортних засобах від 30 березня 2005 року;

пункт 6 статті 1 указу про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів президента України від 11 квітня 2008 року;

пункт 6 статті 1 указу про внесення змін до деяких указів Президента України від 16 грудня 2014 року.

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Таким чином скасовується і правило використання спеціальних номерних знаків на службових транспортних засобах, на яких пересуваються особи, до яких застосовується державна охорона.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

До слова, президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Офісу президента та реорганізацію АП.

Фото: Володимир Зеленський