Правительство Владимира Гройсмана начало ряд программ, направленных на поддержку семей с детьми и повышения рождаемости в стране.

С сентября прошлого года все новорожденные получают Пакет малыша.

В этом году у семей появилась возможность получать от государства доплату за услуги няни.

Дополнительные средства получают многодетные семьи, строятся новые детские сады, чтобы родители могли отдать ребенка на обучение.

Свыше 200 тыс. новорожденных получили Пакет малыша

Каждый новорожденный получает от государства Пакет с самыми необходимыми в первые месяцы жизни вещами. В частности, это одежда, подгузники, пеленки и тому подобное.

Ребенок с первых дней жизни получает все необходимое, несмотря на уровень материального обеспечения родителей.

Пакеты выдаются всем новорожденным детям в роддоме при выписке. Если на момент выписки пакет в роддоме отсутствует, нужно подать заявление в управление соцзащиты, и его доставят по месту жительства ребенка не позднее 30 дней от его рождения.

Программа работает с сентября 2018 года, на это время Пакет малыша получили более 200 тыс. новорожденных.

Помощь 160 тыс. детей из многодетных семей

С апреля текущего года многодетные семьи могут получить ежемесячно 1700 грн от государства на третьего, четвертого и каждого последующего ребенка до достижения им шести лет.

Пособие назначается и выплачивается органами соцзащиты населения по месту жительства семьи. Почти 160 тыс. детей из многодетных семей могут ее получить.

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Муниципальная няня в помощь родителям

С начала 2019 года заработал еще один вид социальной помощи новоиспеченным родителям – муниципальная няня.

Кроме ежемесячных 860 грн выплат на ребенка, семья может безвозвратно ежемесячно получать еще 1 626 грн на возмещение услуги няни.

Родители самостоятельно выбирают няню, заключают с ней гражданско-правовой договор, не требующий нотариального заверения.

После этого они должны подать документы в управление социальной защиты населения для оформления компенсации услуги муниципальная няня.

Компенсация будет выплачиваться управлением соцзащиты населения в конце каждого месяца и автоматически пересматриваться ежегодно в соответствии с прожиточным минимумом на детей в возрасте до шести лет, установленным по состоянию на 1 января соответствующего года.

К 2020 году будут ликвидированы очереди в детские сады

Правительство работает над ликвидацией очереди в детские сады и к 2020 году это будет сделано.

Каждая украинская семья должна иметь возможность отдать ребенка на обучение в детский сад.

На протяжении 2016-2018 годов было создано более 74 тыс. дополнительных мест в детских садах. Очередь в садики уже удалось сократить втрое.

Напомним, сейчас в Пакет малыша входят 25 вещей для новорожденных детей. Это, в частности, пеленки, подгузники, масло, присыпка, средства для гигиены, рубашки, специальный матрас, два вида одеял, шапочки и другие необходимые вещи.