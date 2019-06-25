Уряд Володимира Гройсмана започаткував низку програм, спрямованих на підтримку родин з дітьми та збільшення народжуваності в країні.

З вересня минулого року всі новонароджені отримують Пакунок малюка.

Цього року у родин з’явилась можливість отримувати від держави доплату за послуги няні.

Додаткові кошти отримують багатодітні родини, будуються нові дитячі садочки, щоб батьки могли віддати дитину на навчання.

Понад 200 тис. новонароджених отримали Пакунок малюка

Кожний новонароджений отримує від держави пакет з найнеобхіднішими в перші місяці життя речами. Зокрема, це одяг, підгузки, пелюшки тощо.

Дитина з перших днів життя отримує усе необхідне, не зважаючи на рівень матеріального забезпечення батьків.

Пакунки видаються всім новонародженим дітям в пологовому будинку при виписці. Якщо на момент виписки Пакунок в пологовому відсутній, потрібно подати заяву до управління соцзахисту, і його доставлять за місцем проживання дитини не пізніше 30 днів від її народження.

Програма працює з вересня 2018 року. На цей час Пакунки малюка отримали понад 200 тис. новонароджених.

Допомога 160 тис. дітей з багатодітних родин

З квітня поточного року багатодітні родини можуть отримати щомісяця 1700 грн від держави на третю, четверту і кожну наступну дитину до досягнення нею шести років.

Допомога призначається і виплачується органами соцзахисту населення за місцем проживання родини. Майже 160 тис. дітей з багатодітних сімей можуть її отримати.

Читайте: Пакет малюка: як отримати допомогу при народженні дитини

Муніципальна няня в допомогу батькам

З початку 2019 року запрацював ще один вид соціальної допомоги новоспеченим батькам – муніципальна няня.

Крім щомісячних 860 грн виплат на дитину, сім’я може безповоротно щомісяця отримувати ще 1 626 грн на відшкодування послуги няні.

Батьки самостійно обирають няню, укладають з нею цивільно-правовий договір, який не потребує нотаріального завірення.

Після цього вони мають подати документи в управління соціального захисту населення для оформлення компенсації послуги муніципальна няня.

Компенсація виплачуватиметься управлінням соцзахисту населення в кінці кожного місяця й автоматично переглядатиметься щороку відповідно до прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого станом на 1 січня відповідного року.

До 2020 року буде ліквідовано черги в дитячі садочки

Уряд працює над ліквідацією черги в дитячі садочки і до 2020 року це буде зроблено.

Кожна українська родина повинна мати можливість віддати дитину на навчання до дитячого садочку.

Впродовж 2016-2018 років було створено понад 74 тис. додаткових місць у дитячих садочках. Чергу в садочки вже вдалось скоротити втричі.

Нагадаємо, наразі до Пакету малюка входять 25 речей для новонароджених дітей. Це, зокрема, пелюшки, підгузки, олійка, присипка, засоби для гігієни, сорочки, спеціальний матрац, два види ковдр, шапочки та інші необхідні речі.