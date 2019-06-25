Для того, чтобы изменить отношение к Верховной Раде необходимо ограничить каденцию народных депутатов и сделать еще три вещи.

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук в эфире программы Свобода слова на ICTV заявил, что в работу Верховной Рады нужно внести изменения.

Он предлагает ограничить каденцию народных депутатов до двух сроков. И это нужно сделать как можно быстрее.

– Второе – это качество работы. О прогулах не говорит только ленивый… 25% прогулял за сессию – лишить зарплаты на следующую, 50% прогулял – лишить депутатского мандата, – сказал Вакарчук.

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Он добавил, что поддерживает идею борьбы с кнопкодавством и введение сенсорной кнопки для голосования.

Вакарчук также предложил сократить количество народных депутатов до примерно 300 человек, а сэкономленные деньги направить на важные для Украины проекты.

Лидер партии Голос также вспомнил о том, что в ПАСЕ Украина ведет борьбу за европейские ценности.

К слову, в партии Голос допускают возможность создания коалиции с партией Слуга народа в Верховной Раде.