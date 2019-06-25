Для того, аби змінити ставлення до Верховної Ради необхідно обмежити каденцію народних депутатів і зробити іще три речі.

Лідер партії Голос Святослав Вакарчук в ефірі програми Свобода слова на ICTV заявив, що у роботу Верховної Ради потрібно внести зміни.

Він пропонує обмежити каденцію народних депутатів до двох термінів. І це потрібно зробити якнайшвидше.

– Друге – це якість роботи. Про прогули не говорить тільки лінивий… 25% прогуляв за сесію – позбавити зарплати на наступну, 50% прогуляв – позбавити депутатського мандату, – сказав Вакарчук.

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Він додав, що підтримує ідею боротьби з кнопкодавством і введення сенсорної кнопки для голосування.

Вакарчук також запропонував скоротити кількість народних депутатів до приблизно 300 осіб, а зекономлені гроші направити на важливі для України проекти.

Лідер партії Голос також згадав про те, що у ПАРЄ Україна веде боротьбу за європейські цінності.

До слова, у партії Голос допускають можливість створення коаліції з партією Слуга народу у Верховній Раді.