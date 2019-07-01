Юлия Тимошенко считает, что партия Батькивщина может объединиться только со Слугой народа и Голосом.

Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко рассказала, что готова к объединению с двумя партиями – Слуга народа и Голос.

– Безусловно, мы можем объединить усилия в коалиции или не в коалиции со Слугой народа и с Голосом, но в том случае, если мы сможем проложить правильный путь, – сказала она.

Тимошенко добавила, что ее не интересуют должности и она хочет увидеть, что Украина может быть другой.

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– Если ты какому-то делу посвятил всю жизнь, то худшее, что для тебя это увидеть фиаско этого дела. Дело моей жизни – это мой опыт, мои знания и возможности команды вложить в реальное возрождение, восстановление и становление Украины. Я не хочу, чтобы наша совместная работа в течение 20 лет закончилась просто тем, что мы все вместе, как нация, как народ не сможем достичь этой цели. И поэтому не в должностях дело, – подытожила Тимошенко.

Напомним, в партии Слуга народа не исключают создание коалиции с партией Голос после перевыборов в Верховную Раду.